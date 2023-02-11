Hatay’da depremin 135. saatinde göçük altında kalan bir kişiye daha canlı olarak ulaşıldı.

Hatay’da depremin 135. saatinde göçük altında kalan bir kişiye daha canlı olarak ulaşıldı.

Cebrail Mahallesi Namık Kemal Caddesi üzerinde yıkılan bir binada arama kurtarma çalışması yapan ekipler, binadaki dairelerden birinde bir şahsın yaşadığını tespit etti. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu koridor açılarak kurtarılmayı bekleyen 30 yaşındaki erkek şahsa ulaşıldı. Tam 135 saattir enkaz altında olan şahsa hemen serum bağlandı. Ekipler şahsı kurtarmak için koridor açma çalışmalarına devam ediyor.

Bu arada 135 saattir kurtarılmayı bekleyen şahsa serum bağlayan sağlıkçılar, serumun daha iyi akması için kendi aralarında ‘serumu biraz kaldır’ diye konuştular. Kurtarma ekiplerinin çok yorulduğunu düşünen genç, serumu kendisi tutmak için acı içinde kolunu kaldırmak istemesi dikkat çekti.