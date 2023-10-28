Depremin vurduğu Hatay’da Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla ‘100 beden tek ruh’ sloganıyla bir araya gelen vatandaşlar, zeybek gösterisi sundu. Kent meydanında yapılan zeybek gösterisi renkli görüntülere sahne oldu.

Asrın felaketinin yerle bir ettiği Hatay’da Cumhuriyet’in 100. dolayısıyla buruk bir sevinç yaşanıyor. 29 Ekim öncesi yıkımın en etkili olduğu Antakya ilçesi bayraklarla donatıldı. Depremin yaralarının sarıldığı kentte; ‘100 beden tek ruh’ sloganıyla bir araya gelen gönüllü vatandaşlar, 4 haftalık eğitimle Cumhuriyet Bayramı’na hazırlandı. Yerle bir olan Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen oyunu depremzede vatandaşlar hayranlıkla izlediler.

Genel sanat yönetmeni Süleyman Demirkol, 100. yıla özel bir proje hazırladıklarını ifade ederek, "Deprem sonrası yeniden bağların güçlenmesi ve sosyal bir alan oluşturabilmek adına 100. yılımızda bir proje hazırladık. 100 zeybek, bunu da 100 gönüllüyle yapmak istedik. 4 haftalık prova süreciyle hazırlandık, bu ekibin tamamı amatör ve farklı meslek gruplarından bir araya gelmiş vatandaşlar” dedi.

“Çok güzel bir çalışma yaptık”

Halk oyunları eğitmeni Betül Doğan, gösterinin depremin yaralarını sarmak için geliştirilen bir proje olduğuna dikkat çekerek, “Depremden sonra hepimiz üzüldük ve bir araya gelip birlikte zaman geçirmek için böyle bir proje Süleyman hocamdan fikir olarak çıktı. Ben de Mersin’den gittim, geldim ve eğitim verdim. Çok güzel bir çalışma yaptık” ifadelerini kullandı.

“Gerçekten izlerken duygulandım”

Gösteri esnasında duygusal anlar yaşadığını ifade eden Gamze Karaoğlan Parmaksız, “Ben sadece destek oldum, her şey 100 gönüllünün ve hocalarımın emekleriyle oldu. Gerçekten izlerken duygulandım. Bu çok güzel bir çalışmaydı, umarım Antakya için her şey güzel olur” şeklinde konuştu.

Genel sanat yönetmeni Didem Koban Demirkol, Antakya’nın kültürel değerine değinerek, “Antakya kültürlerin bir araya geldiği hoşgörü kenti. Her şeye yeniden var edebilmek adına küllerimizden yeniden doğmak adına, insanlarımıza ışık olmak adına hep beraber bütün olduk. 100. yılı bu gönüllü arkadaşlarla karşıladık. Antakya için her şey daha güzel olacak” dedi.