Antalya Büyükşehir İtfaiye ekibi, Hatay’da 10 yaşındaki Hilal Sağlam adlı kız çocuğunu 90’ıncı saatte enkazdan canlı çıkardı. 7 saatlik çalışma sonucu çıkartılan Hilal’in itfaiye ekiplerinden ilk istediği şey ise süt oldu.

Antalya Büyükşehir İtfaiye ekibi, Hatay’da 10 yaşındaki Hilal Sağlam adlı kız çocuğunu 90’ıncı saatte enkazdan canlı çıkardı. 7 saatlik çalışma sonucu çıkartılan Hilal’in itfaiye ekiplerinden ilk istediği şey ise süt oldu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Arama ve Kurtarma ekiplerinden depremin dördüncü gününde ardı ardına umutları yeşerten kurtarma haberler geliyor. Büyük bir özveriyle kurtarma çalışmalarına aralıksız devam eden Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, depremin 90’ıncı saatinde Hatay’da General Şükrü Kanatlı Mahallesi Türkmenbaşı Caddesi’nde 10 yaşındaki Hilal Sağlam’ı enkaz altından canlı olarak çıkardı. Enkaz altından ses alan itfaiye ekibi enkazda gerçekleştirdiği 7 saatlik titiz bir çalışma sonucu Hilal’i sağ salim kurtardı. Büyük bir sevinç ve alkışlar eşliğinde sedyeye alınan yaralı kız ambulansla tedavi için hastaneye sevk edildi. Hilal’in enkazdan çıktıktan sonra ne istediğini soran itfaiye erlerinden süt istediği öğrenildi.