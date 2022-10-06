Hatay’ın İskenderun ilçesinde otoyol gişelerinde durdurulan otomobilde narkotik köpeği ile yapılan aramada 1 kilo 640 gram metamfetamin adlı madde ele geçirildi. 2 kişi gözaltına alındı.

Hatay’ın İskenderun ilçesinde otoyol gişelerinde durdurulan otomobilde narkotik köpeği ile yapılan aramada 1 kilo 640 gram metamfetamin adlı madde ele geçirildi. 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik sürdürülen çalışmada İskenderun Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği (NSM) ekipleri ilçe girişinde bulunan otoyol gişelerinde durdurduğu otomobilde narkotik köpeği ile yaptığı aramada aracın torpido arka kısmına gizlenmiş paket halinde 1 kilo 640 gram metamfetamin adlı uyuşturucu madde ele geçirdi.

Olayla ilgili olarak araçta bulunan M.E.C. ile A.M. adlı 2 şüpheli gözaltına alındı.