Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca önceden döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Fırat Güner’in şehit olduğunu bildirdi. Güner’in şehadet haberi, Hatay’ın Altınözü ilçesinde yaşayan ailesine yetkililer tarafından verildi.

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