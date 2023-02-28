Uşak Valisi Turan Ergün, sosyal medya hesabından Hatay’ın Kırıkhan ilçesine Koordinatör Vali olarak görevlendirildiğini ve Uşaklı vatandaşlardan bol bol dua istediğini belirtti.

Uşak Valisi Turan Ergün, sosyal medya hesabından Hatay’ın Kırıkhan ilçesine Koordinatör Vali olarak görevlendirildiğini ve Uşaklı vatandaşlardan bol bol dua istediğini belirtti.

Uşak’ta kısa süre içerisinde bir çok başarılı projeye imza atan Vali Turan Ergün, “Asrın Felaketi” olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerin ardından Hatay’ın Kırıkhan ilçesine Koordinatör Vali olarak atadığını resmi sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada belirtti. Ulubey Kaymakamı İsmail Erdoğan ve Uşak İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ertan Keleş ile bugün Hatay’a hareket edecek olan Ergün Uşaklılardan dua istedi ve mesajında;

“6 Şubat 2023 günü yaşadığımız yüzyılın en büyük depreminde binlerce canımızı yitirdik. Binlerce bina yıkıldı. Biliyoruz gidenler geri gelmez; ama yaralar birlikte sarılabilir. Türk Milleti bu yarayı sarmak için ilk günden itibaren büyük bir dayanışma örneği gösterdi ve göstermeye devam ediyor. Yabancı bir gazeteci yardım tırları için diyor ki: "Çıldırmış gibiydiler, sanki hiç freni yokmuş gibi uçarcasına gidiyorlardı. "Uşaklı hemşerilerimiz de Valiliğimiz koordinesinde düzenlenen yardım seferberliğine bütün güçleriyle destek oldular, olmaya da devam ediyorlar. Uşak’ta bu güzel birlikteliğin oluşmasında vali olarak katkımız olduysa ne mutlu bize. Hep söyledim: iyi ki Uşak’ta sizlerle birlikteyiz. Bildiğiniz gibi, ilk günden itibaren deprem bölgesinde de birçok valimiz koordinatör vali olarak görevlendirildi ve bu görevler devam ediyor. Birçok kamu görevlisi ve gönüllü vatandaşlarımız da bu bölgede görev alıyor. Biz de bir süreliğine koordinatör vali olarak Hatay Kırıkhan’da görevlendirildik. Mersin Valimizden nöbeti devralacağız. İnşallah, Ulubey Kaymakamımız ve İl Özel İdaresi Genel Sekreterimiz ile birlikte 28 Şubat’tan itibaren Hatay Kırıkhan’daki vatandaşlarımızın yaralarına merhem olabilmek için bir süreliğine biz de orada olacağız. Milletimizin bir kez daha başı sağ olsun. Kısa sürede tekrar sizlerle buluşmak dileğiyle, dualarınız hep bizimle olsun” ifadelerine yer verdi.