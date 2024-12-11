Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Reyhanlı ilçesinde bulunan Cilvegözü Gümrük Kapısı’nda incelemede bulundu.

Suriye’de 15 yıl süren iç savaşın ardından, Suriyeliler yurtlarına dönmeye başladı. Hatay Valisi Mustafa Masatlı, kentte bulunan sınır kapılarında her gün inceleme yapıyor. Bu çerçevede Masatlı, Reyhanlı ilçesinde bulunan Cilvegözü Gümrük Kapısı’na geldi.

Vali Masatlı burada, Gümrük Muhafaza memurları ve mobil göç araçlarındaki personelle birebir sohbet etti. Çevrede incelemelerde bulunan Vali Masatlı, ardından bölgeden ayrıldı.