Hatay Valisi Rahmi Doğan, kazada şehit olan İkmal Er Halil Seltan’ın ailesini ziyaret etti.

Hatay Valisi Rahmi Doğan, kazada şehit olan İkmal Er Halil Seltan’ın ailesini ziyaret etti.

Vatani görevini yaparken Konya-Adana karayolunda görevli olduğu askeri aracın yoğun sis sebebiyle kaza yapması sonucu şehit olan İkmal Er Halil Seltan’ın Hatay’ın Dörtyol ilçesinde yaşayan ailesini Vali Rahmi Doğan ziyaret etti. Şehit Seltan’ın baba evinde gerçekleşen taziye ziyaretinde aile ile bir araya gelen Vali Doğan’a 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Hakan Tutucu, İskenderun Deniz Üs Komutanı Tuğamiral Murat Fırat, Dörtyol Kaymakamı Aydın Ergün, İl Jandarma Komutanı Mustafa Bakçepınar ve İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş eşlik etti. Şehit er Seltan ve tüm şehitler için Kur’an-ı kerim okunarak dua edildi.

Taziyede konuşan Vali Rahmi Doğan “Şehitlerimiz vatan ve bayrak uğruna, milletimizin huzur ve güven içerisinde yaşaması için yapmış oldukları fedakârlıkları anlatmaya kelimeler yetmez, Rabbim tüm şehitlerimizin mekânını cennet eylesin. Onlar bu kutsal yolda yürürken çok kıymetli ailelerini de bizlere emanet bıraktılar. Bizlerde gerek devlet, gerekse millet olarak her zaman şehit ailelerimizin yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Aziz şehidimiz Halil Seltan’a Allahtan rahmet, acılı ailesine sabırlar diliyorum” dedi.