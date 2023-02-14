Kahramanmaraş merkezli depremlerin en ağır yıkımı oluştuğu Hatay’da bir kişiyi daha kurtarabilmek için verilen mücadele sürüyor. Yeşeren yeni bir umutla ölüm sessizliğine bürünen sokaklarda bazen hüzün bazen de sevinç yaşanıyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin en ağır yıkımı oluştuğu Hatay’da bir kişiyi daha kurtarabilmek için verilen mücadele sürüyor. Yeşeren yeni bir umutla ölüm sessizliğine bürünen sokaklarda bazen hüzün bazen de sevinç yaşanıyor.

Hatay’da devlet vatandaş iş birliğinde arama kurtarma ve enkaz kaldırma faaliyetleri yoğun bir şekilde devam ediyor. Kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra madenci, yabancı ve gönüllü ekipleri katılımıyla devam eden çalışmalarda, bir kişinin daha enkaz altından sağ olarak kurtarılabilmesi için zamana karşı mücadele veriliyor.

Enkaz altından duyulan bir ses veya tespit edilen bir ısının ardından, günlerdir enkazda mücadele veren ekipler, sessizliğe bürünüyor. Tüm iş makinelerinin susturulduğu alanlarda, enkazda görevli güvenlik görevlileri tarafından da araç ve yaya trafiği de en küçük bir ses oluşturulmaması için durduruluyor. Yeşeren yeni bir umutla ölüm sessizliğine bürünen sokaklarda bazen hüzün bazen de sevinç yaşanıyor. Bazı noktalarda çalışmalara yeniden başlanırken, bir kişinin daha enkazdan sağ çıkartıldığı sokaklarda ambulanslardan yapılan “Yolu açın, enkazdan çıkartılan vatandaşımız var” anonsu ile büyük mutluluk yaşanıyor.

Umutların halen devam ettiği Hatay’da kalabalık binaların önüne asılan sağ kurtarılanların listesini görenler ise duygusal anlar yaşıyor.