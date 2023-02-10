Kahramanmaraş’taki depremden etkilenen Hatay’ın Samandağ ilçesindeki vatandaşların yaraları sarılmaya devam ediyor. Ülkenin dört bir yanından getirilen erzak ve giysi yardımları vatandaşlara ulaştırılıyor.

Kahramanmaraş’taki depremden etkilenen Hatay’ın Samandağ ilçesindeki vatandaşların yaraları sarılmaya devam ediyor. Ülkenin dört bir yanından getirilen erzak ve giysi yardımları vatandaşlara ulaştırılıyor.

Kahramanmaraş depremlerinde en çok etkilenen yerlerden Hatay’da, dört bir koldan çalışma yürütülüyor. Hem arama kurtarma çalışması yapılırken, hem de vatandaşların temel ihtiyaçları karşılanıyor. Merkez ve diğer ilçelerde olduğu gibi Samandağ’da da deprem sonrasında bazı binalar yıkıldı. Yıkılan binalar sonrası vatandaşların ihtiyaçlarını gidermek için ise ülkenin dört bir yanından yardımlar geldi. İlçeye gelen yardımlar ise gönüllü vatandaşlar tarafından ihtiyaç sahiplerine tek tek ulaştırılarak bir nebze de olsa yaralarının sarılması sağlanmaya çalışılıyor.