Depremin vurduğu Hatay’ın Samandağ ilçesinde Samandağ Stadyumu içerisine çadır kent kuruldu. Yüzlerce ailenin kaldığı çadır kentte çocuklar da unutulmadı. Kurulan etkinlik çadırında boyama yapan ve resim çizen çocuklar, keyifli anlar geçirdi. Çadırlarla dolan stadyumun tek boş kalan yeri ise kaleleri oldu. Çocukların stadyum kalesinde futbol oynadığı anlar dron kamerasına yansıdı.

Hatay Samandağ Stadyumu’na kurulan çadır kent dron ile görüntülendi. Depremzede çadırları ile dolan stadyumun kalesinde çocukların top oynadığı görüldü.

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