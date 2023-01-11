Hatay polisinin narkotik suçlarla mücadele çerçevesinde geçtiğimiz yıl yaptığı 4 bin 869 operasyonda 502 şüpheli tutuklandı, yaklaşık 800 kilogram farklı türlerde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Hatay polisinin narkotik suçlarla mücadele çerçevesinde geçtiğimiz yıl yaptığı 4 bin 869 operasyonda 502 şüpheli tutuklandı, yaklaşık 800 kilogram farklı türlerde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde 2022 yılı içerisinde 4 bin 869 operasyon gerçekleştirilmiş, 5 bin 976 şahsa adli işlem yapılmış, Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti yaptığı değerlendirilen 919 şahıstan, 409’u tutuklanmıştır. Ayrıca narkotik suçlardan aranan 326 şahsa işlem yapılmış, bu şahıslardan 93’ü tutuklanmıştır. İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan uluslararası operasyonda Gine-Bissau ülkesinde 528 kilo 326 gram kokain yakalattırılmıştır" denildi.

Açıklamada yapılan operasyonlarda 653 bin 813 adet captagon, 104 kilo 336 gram metamfetamin, 526 gram kokain, 147 kilo 86 gram esrar, 7 kilo 259 gram skunk, 2 kilo 216 gram bonzai, 9 kilo 293 gram eroin, 43 bin 758 adet sentetik ecza, bin 146 adet extacy, 59 bin 587 kök Hint keneviri, 48 gram afyon sakızı ele geçirildiği de belirtildi.