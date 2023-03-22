Depremin vurduğu şehirlerden Hatay’da merkezinde olduğu gibi ilçelerinde de iftar çadırları kurulmaya başlandı.

Türkiye’yi yasa boğan Kahramanmaraş depremlerinin en çok hasar verdiği Hatay’da yaraların sarılması için çalışmalar aralıksız sürüyor. Şehir merkezinde olduğu gibi ilçelerde de Ramazan ayı nedeniyle hazırlıklar yapılıyor. Payas ilçesinde de biner kişilik 10 ayrı bölgede 10 bin kişilik iftar çadırı kurulmaya başlandı. Yarına kadar tamamlanacak çadırlar sayesinde her gün 10 bin kişiye AFAD koordinesinde belediye ve kaymakamlık tarafından iftar verileceği belirtildi.

Devletin tüm kurumlarının seferber edildiği bölgede hazırlık yapan gönüllülerde vatandaşların bir ay boyunca iftarlarını çadırlarda yapabileceğini kaydetti.