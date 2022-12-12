Düğünde davul çalarken kalp krizi geçirdi: O anlar kamerada

Düğünde davul çalarken kalp krizi geçirdi: O anlar kamerada

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü olarak atanan Prof. Dr. Veysel Eren düzenlenen törenle görevi Prof. Dr. Hasan Kaya’dan devraldı.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.