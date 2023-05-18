Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde bir araya gelen depremzede vatandaşlar, kendilerine sözde yardım gönderip seçimden sonra hakaret edenlere tepki gösterdi.

14 Mayıs’ta yapılan seçimlerde deprem bölgelerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yüksek oy çıkması nedeniyle bazı kişilerin sosyal medyadan gönderdikleri yardımları afetzedelerin başlarına kalkması ve hakaretler etmelerine tepkiler sürüyor. Bugünde Hatay’ı Kırıkhan ilçesinde bir araya gelen depremzedeler, tepkilerini dile getirdi.

Depremzedeler adına konuşan ilçe sakinlerinden Yusuf Toper, "Biz Hatay Kırıkhan halkı olarak devletimizin her zaman yanında olduk olmaya da devam edeceğiz. Kırıkhan Hatay halkına sosyal medya üzerinde yapılan ’yardımlar haram zehir zıkkım olsun’ diyen kişiler Hatay gelin gönderdiğiniz yardımları alın, İBAN numarası yollayın bize yapılan yardımları fazlasıyla gönderelim. Bizim devletimiz yanımızda devletimiz bize yeter. Çadırda da otursak da devletimiz her zaman yanımızda" dedi.