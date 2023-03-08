Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından yaraları sarmak için Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde yaşam alanları oluşturulmaya başlandı. Kırıkhan’da görevlendirilen Arnavutköy Belediyesi, geniş sosyal donatılara sahip olan ‘Kardeşlik Kenti’ adı verilen yaşam alanı kurulması çalışmalarını bitirdi. Kardeşlik Kenti’nde 500 aile barınma fırsatı bulurken, alan içinde sağlık ocağı, çocuk oyun alanları, duş alanları, kütüphane, çamaşırhane, mescit ve aşevi gibi bölümler bulunuyor.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından yaraları sarmak için Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde yaşam alanları oluşturulmaya başlandı. Kırıkhan’da görevlendirilen Arnavutköy Belediyesi, geniş sosyal donatılara sahip olan ‘Kardeşlik Kenti’ adı verilen yaşam alanı kurulması çalışmalarını bitirdi. Kardeşlik Kenti’nde 500 aile barınma fırsatı bulurken, alan içinde sağlık ocağı, çocuk oyun alanları, duş alanları, kütüphane, çamaşırhane, mescit ve aşevi gibi bölümler bulunuyor.

Arnavutköy Belediyesi bölgede yaşayan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayabilmek için mahalle mahalle, köy köy dolaşarak erzak ve malzeme yardımı yapıyor. Bölgede temizlik hizmeti de sağlayan belediye 6 çöp kamyonu, 15 temizlik personeli ve 100 konteyner ile hizmet veriyor. Bununla birlikte salgın hastalık riskine karşı toplu yaşam alanlarında ilaçlama hizmeti sağlıyor.

Berber hizmetleri de veriliyor

Kırıkhan’da bulunan vatandaşların kişisel bakım ihtiyacını da karşılamak için çalışmalar yürüten Arnavutköy Belediyesi; sabit ve seyyar berber hizmeti sağlıyor. Bölgedeki aşevleri ile günlük 8 bin kişiye 3 öğün sıcak yemek ve çorba ikramında bulunuyor. Ramazan ayının da yaklaşması ile Ramazan çadırında sosyal etkinlik düzenlemek ve sokak iftarları için çalışmalarına devam ediyor.

Kırıkhan Koordinatör Vali Dr. Turan Ergün, Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz ve Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı sık sık bir araya gelerek, ilçede yapılan çalışmaları ve sonraki süreçte yapılması gerekenleri değerlendiriyor.

Kardeşlik Kenti adı verilen 500 ailenin yaşamını sürdüreceği çadır kentin son kontrollerini Vali Turan Ergün ve Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı yaptı. Bölgede yaraların sarılması, normal bir yaşamın sürdürülmesi, şehrin yeniden inşasına varana kadar devletin tüm kurumları hummalı bir çalışma sürdürüyor.

Başkan Baltacı, “Kardeş kentimiz Kırıkhan’ın yanındayız. Çadır kentlerin kurulmasından sıcak yemeğine, temizlikten ilaçlamaya, çocukların psikolojisine ve berber ihtiyaçlarına kadar her desteği veriyoruz. Kırıkhan’ın yeniden ayağa kalkması adına devlet sahada seferber. Dileğimiz bir daha bu afetler yaşanmasın” diye konuştu.