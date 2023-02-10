Erzurum İspir Belediyesi ve MHP İl Başkanlığınca depremzedeler için hazırlanan 20 tır dolusu gıda, su ve ısıtıcılar, Hatay Kırıkhan’da vatandaşlara dağıtıldı.

Erzurum İspir Belediyesi ve MHP İl Başkanlığınca depremzedeler için hazırlanan 20 tır dolusu gıda, su ve ısıtıcılar, Hatay Kırıkhan’da vatandaşlara dağıtıldı.

İspir Belediye Başkanı Ahmet Coşkun ve MHP İl Başkanı Adem Yurdagül, bizzat yardımları kendi elleriyle Kırıkhan’ın köylerindeki depremzedelere dağıttı. Depremzedeler, devletin kendilerinin her türlü ihtiyaçlarını karşıladığını belirterek, “Allah devletimize zeval vermesin” diye dua ettiler.