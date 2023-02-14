Depremde büyük yıkımın yaşandığı Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde belediye ekipleri tarafından dezenfekte çalışmaları başlatıldı. Muhtemel bir virüs salgınının önlenmesi amacıyla şehrin her yeri araçlarla dezenfekte ediliyor.

Depremde büyük yıkımın yaşandığı Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde belediye ekipleri tarafından dezenfekte çalışmaları başlatıldı. Muhtemel bir virüs salgınının önlenmesi amacıyla şehrin her yeri araçlarla dezenfekte ediliyor.

Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekipleri depremzedelere erzak dağıtımı yaptı Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekipleri depremzedelere erzak dağıtımı yaptı

Asrın doğal felaketinin yaşandığı deprem bölgesinde arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken, depremin ardından dezenfekte çalışmaları başlatıldı. Belediye ekiplerince Kırıkhan’da tüm cadde ve sokaklarda dolaşan araçlar şehri dezenfekte etti.