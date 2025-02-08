Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB), yangın anında daha bilinçli bir müdahale yapılması ve farkındalık oluşturmak amacıyla itfaiye ekipleri tarafından verilen eğitimleri kent genelinde sürdürüyor.HATAY (İGFA) - Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB), yangın anında daha bilinçli bir müdahale yapılması ve farkındalık oluşturmak amacıyla itfaiye ekipleri tarafından verilen eğitimleri kent genelinde sürdürüyor.

HBB İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, kamu kurumlarında ve özel işletmelerde başlattığı “Yangına Müdahale ve Yangın Söndürme” eğitimleri kapsamında; İskenderun Hacı Pervin Tosyalı Sevgievlerinde barınan çocuklara ve eğitimcilere yangın söndürme eğitimi düzenledi ve tatbikat gerçekleştirdi.

Sevgievinde görevli personellere yönelik konferans salonunda HBB İtfaiyesi tarafından verilen teorik eğitimde; olası yangınları önleme, yangın anında doğru davranışları kazandırma, yangınla mücadele, yangın tüpü çeşitleri ve yangın çeşitleri gibi konular anlatıldı.

Kurum bahçesinde minik çocuklara ve görevli personellere uygulamalı olarak devam eden eğitim kapsamında ekipler, yangın söndürme tatbikatı gerçekleştirerek uygulamalı olarak bilinçlendirdi.

Personeller, yangın tüpü ile güvenli alanda yakılan yangına müdahalede bulunarak eğitimde aldığı bilgileri uygulama imkânı buldu.