“Asrın felaketi” olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli deprem nedeniyle Hatay İl Jandarma Komutanlığı depremden etkilenen vatandaşlara erzak dağıtımı yaptı. Jandarma ekipleri depremden etkilenen merkez ilçe Antakya ve Defne ilçelerinde erzak dağıtımı yaptı. Ekipler, sokakta oynayan depremzede çocuklara ikramlarda bulunarak sevindirdi.

Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekipleri depremden etkilenen Antakya ve Defne ilçelerinde erzak dağıtımı yaptı.

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