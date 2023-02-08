Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremin ardından pisti hasar gördüğü için uçuşlara kapatılan Hatay Havalimanı pistinin onarım çalışmaları başladı. Deprem nedeniyle pistinde oluşan hasardan dolayı uçuşlara kapatılan Hatay Havalimanı pistini İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA onarmaya başladı. İGA’nın dün gönderdiği ekip önce havalimanında inceleme yaptı. Ardından pisti onarım çalışmaları başladı.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen şiddetli iki depremin ardından hasar gören Hatay Havalimanı’nın onarımı, İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA tarafından yapılmaya başlandı.

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