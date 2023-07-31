Deprem bölgesi Hatay’da üretime devam eden çiftçiler, çilek hasadına başladı, tarlada kilosu 30 TL’den alıcı bulan ürün üreticisininde yüzünü güldürdü.

Kahramanmaraş depremlerinin en çok etkilediği yerlerin başına gelen Hatay’da toparlanma süreciyle birlikte üretim de devam ediyor. Özellikle çifçtilerin bin bir emekle ekip biçtikleri tarlalar üretime önemli bir katkı sağlıyor. Kentin bir çok noktasında olduğu gibi Dörtyol ilçesinde de çilek yetiştiren üreticiler hasada başladı.

Çilek bahçesi bulunan Sonay Güven," Üreterek şehrimize destek oluyor. Bizde şuanda çileklerimizin hasadınaa başladık. Tarlada kilogram fiyatı 30 TL’den alıcı buluyor. Toplanan çilekler, yemelik, reçel ve çilek suyu yapılarak tüketiliyor" dedi.