Hatay’da depremde hasar gören evlerinden kaçak Dağlı çifti, bebeklerine İstanbul’da kavuştu. Hamile olan Gülşan Dağlı, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde sezaryen ile doğum yaparak "Ömür" ismini verdiği bebeğini kucağına aldı.

Hatay’da depremde hasar gören evlerinden kaçak Dağlı çifti, bebeklerine İstanbul’da kavuştu. Hamile olan Gülşan Dağlı, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde sezaryen ile doğum yaparak "Ömür" ismini verdiği bebeğini kucağına aldı.

9 aylık Hamile olan 40 yaşındaki Gülşan Dağlı ve eşi depreme Hatay’ın Defne ilçesinde yakalandı. Deprem sırasında bina hasar görünce kendilerini sokağa atan Dağlı çifti, yakınlarına sığındı. Akrabaları hamile kadın ve eşini alarak İstanbul’a getirdi. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne gelen Gülşan Dağlı, kontrollerinin ardından doğuma alındı. Sezaryen ile doğum yapan depremzede kadın, Ömür ismini verdikleri bebeğini kucağına aldı.

Çocuğunu sağlıklı bir şeklide kucağına aldığı için çok mutlu olduğunu anlatan Gülşan Dağlı, "Rabbime çok şükür kurtulduk. Bebeğimi de sağlıklı kucağıma aldım. Hatay’dan geliyoruz. Benim zaten doğumum vardı. Böyle bir deprem yaşayınca kendimizi zor kurtardık. Erkek kardeşim İstanbul’dan geldi beni buraya getirdi. Doğum süreci başlamıştı. Hastaneye geldik. Hepimizi çok güzel ağırladılar. Yardımcı oldular. Yatışımız yapıldı. Doğumumuz başladı. Çok şükür halimize çocuğumuzu kucağımıza aldık" diye konuştu.

Deprem anında yaşadıklarını da anlatan Dağlı, "Uyuyorduk. Aşırı bir sarsıntı oldu. O evden nasıl çıktık, nasıl kendimizi kurtardık halimize şükrediyoruz. Allah’ım çocuğumu ve ailemi bana bağışladı. Uyuyorduk uyandım. Eşim beni sakinleştirdi. Oturdum depremin geçmesini bekledim. O anda yatak odası dolabı üstüme düştü. Yatağın başlığı var oyüzden altında kalmadım. Kapı kilitlendi. Çıkamadım. İki odanın penceresi aynı balkona açılıyor. Pencere balkonundan aldı eşim beni" şeklinde konuştu.

14 yıl sonra tüp bebek yöntemiyle hamile kaldığını anlatan Dağlı, "14 yaşında bir kızım var. 14 yıldan sonra ikinci evladım oldu. Tüp bebek tedavisi ile hamile kaldım. Eşim ismi ’Ömür’ olsun dedi. Ben de ’Hatice’ dedim. Kızımızın ismi Hatice Ömür olacak. Allah olmayan herkese nasip etsin" diye konuştu.

Evlerinin son halini bilmediğini söyleyen Dağlı, "Çok büyük bir korku. O binadan nasıl canımızı sağ kurtardık inanamıyorum. Zaten 4 ay önce taşınmıştık. Defne ilçesindeydik. Evimizin son halini de bilmiyoruz. Gidince göreceğiz" dedi.