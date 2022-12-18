Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde saat 21.13’te 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Hatay’ın yanında bulunan çevre illerden de hissedildi. Depremin yaşattığı korku nedeniyle Gaziantep’in İslahiye ilçesinde vatandaşlar kendilerini sokağa attı. Panikleyen vatandaşlar evlerinin sallandığını belirterek kendilerini dışarıya attıklarını söyledi.

Diyarbakır semalarına on bin güvercin bırakıldı

Diyarbakır semalarına on bin güvercin bırakıldı

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki deprem Gaziantep’in İslahiye ilçesinde de paniğe neden oldu. Deprem nedeniyle kendilerini çıkarı atan vatandaşlar evlerinin sallanmasından dolayı korktuklarını belirtti.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.