Uluslararası sularda yerini alan 5 ay içerisinde 25 binden fazla yolcuyu taşıyan Hatay Deniz Otobüsü (HADO) 15 Nisan’da başlayacak yeni sezonda filosunu büyüterek gireceği bildirildi.

Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB) Genel Sekreter Yardımcısı Metin Açık ve HADO Genel Müdürü Bülent Ok, HADO seferlerinin artmasına yönelik çalışmalar çerçevesinde İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ile görüşmeler yaptı. HADO filosuna üçüncü feribotun katılması ve var olan feribotların daha konforlu hale getirilmesi için yapılan görüşmeler olumlu sonuçlandı. İDO ile yapılan görüşmenin ardından Genel Müdür Bülent Ok, Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasındaki sefer ve bu seferleri yapan deniz otobüsü sayısını arttırmak için KKTC ile temaslarda bulundu. KKTC Başbakan Yardımcısı ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’yı ziyaret eden Ok, Hatay ile Girne ve Gazimağusa seferlerine ek olarak Taşucu-Girne seferlerini başlatma kararı aldıklarını, bu çerçevede Türkiye ile KKTC arasında gerçekleştirdikleri deniz taşımacılığında kullanılan gemi sayısının da 3’e çıkarılacağını kaydetti.

HADO’nun Hatay-Girne ve Hatay-Gazimağusa arasında yaptığı yolcu taşımacılığının, iki ülke ilişkilerine yaptığı katkı yanında KKTC ekonomisini de desteklediğini ifade eden KKTC Başbakan Yardımcısı ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı“ Deniz taşımacılığımızı geliştirirken HADO’nun tecrübe ve bilgisinden yararlanacağız” dedi.

Tüm konuları detaylandırmak için Bakan Arıklı’yı Hatay’a davet eden Ok, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul ile de görüştü.