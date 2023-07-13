Hatay Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri tarafından İskenderun E-5 karayolunda asfalt çalışması yaptı.

İskenderun ilçesinde şehirlerarası trafik akışının yoğun bir şekilde kullanıldığı D-817 Karayolu’nda çalışma yapan ekipler, İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi’nin sağ şeridinde oluşan tahribatı gidermek amacıyla yol kazıma ve ardından beton asfalt serimi başlattı.Trafik akışını etkileyen bölgeyi kazıyarak yeni çalışma yapan ekipler, 1 kilometrelik mesafede beton asfalt çalışması gerçekleştirildi. Çalışma sırasında trafik akışının etkilenmemesi için ise trafik zabıta ekipleri görev aldı.