Hatay Büyükşehir Belediyesi, kentteki işsizlik sorununa çözüm olacak Hatay Kariyer ve İstihdam Merkezi’nin tanıtımı yaptı.

Depremin yaralarının sarıldığı Hatay’da asrın felaketinin izleri silinmeye devam edilirken kentte vatandaşların yaşam kalitesini arttıracak projelerde hayata geçirilmeye devam ediyor. Hatay Büyükşehir Belediyesi’nin hayata geçireceği ’Hatay Kariyer ve İstihdam Merkezi’ (HAKİM) projesinin tanıtımı gerçekleştirildi. HAKİM projesinin tanıtım ve imza törenini, Antakya HBB Yerleşkesi Habitat İstasyon Salonu’nda gerçekleştirdi.

"İnsanlarımızın işsiz kalmaması gerekir"

İthalat ve ihracat alanında önemli bir kent olan Hatay’da insanların işsiz kalmaması gerektiğini ifade eden Hatay Valisi Mustafa Masatlı, “Bugün, Büyükşehir Belediye Başkanlımızın göreve geldiği günden beri pek çok alanda yapmış olduğu çalışmalarına bir ek olarak Hatay Kariyer ve İstihdam Merkezinin açılış gününde hep birlikte bir aradayız. Hatay Büyükşehir Belediyesinin bir model çerçevesinde hazırladığı proje, başta Hatay’ımız olmak üzere belki de ülkemizin değişik yerlerine de ilham kaynağı olacak. Çalışmanın çok değerli ve kıymetli olduğunu düşünüyorum. Projeye değer katan ve katkı sunan, paydaş olan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

"Bir projeyi daha başlatmanın mutluluğunu yaşıyorum"

Seçim vaatleri arasında da yer alan projelerinden birini daha hizmete sunan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, “HAKİM projesinin amacı; bir yandan gençlerimize iş imkânı sunmak bir yandan da işletmelerin daha kaliteli, daha iş bilir, ekonomiye katkı sağlayacak personellerle ekonomimizi canlandırmaktır. Bugün vaatlerimiz arasında verdiğimiz bir işi daha başlatmanın mutluluğunu yaşıyorum” ifadelerini kullandı.