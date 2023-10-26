Hatay Büyükşehir Belediyesi, depremden en çok etkilenen dezavantajlı bireylere kalıcı 300 konut hibe edilecek.

Hatay Büyükşehir Belediyesi ve Avrupa Birliği ortaklığı çerçevesinde kalıcı konut yapılmasına yönelik protokol imzalandı. Hatay Büyükşehir Belediyesi, 6 Şubat Depremleri sonrası yıkımın en ağır olduğu Hatay’a hafif çelikten oluşan, içerisinde bazı temel eşyaların da yer alacağı kalıcı sosyal konutların yapım sürecini Avrupa Birliği ile birlikte başlattı.

Yer tahsisinin büyükşehir belediyesi tarafından sağlanacağı 31 metrekarelik yaklaşık 300 kalıcı konut, depremden en çok etkilenen yaşlılar, engelliler, ağır kronik hastalara ve dezavantajlı bireylere hibe edilmesi planlanıyor.

Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş, “Yapımına en kısa zamanda başlanacak sosyal konutların şimdiden vatandaşlarımıza hayırlı olsun” diye konuştu.