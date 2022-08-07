Hatay Büyükşehir Belediyesi’nin şampiyon olduğu turnuvada, Keçiören Belediyesi Bağlum Spor Kulübü ikinci, Eskihisar Spor Kulübü ise üçüncü tamamladı.

İstanbulspor, 7 futbolcu ile sözleşme yeniledi

İstanbulspor, 7 futbolcu ile sözleşme yeniledi

Şampiyon takımın kupasını İstanbul Güngören Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Remzi İlhan takdim etti.

Türkiye Sutopu Federasyonu’nun U15 Erkekler Bölgesel Lig müsabakaları İstanbul Güngören Spor Kompleksi Olimpik Yüzme Havuzunda yapıldı. İki grupta yapılan şampiyonada Hatay Büyükşehir şampiyon oldu.

Hatay Büyükşehir Belediyesi takımı, U15 Erkekler Bölgesel Sutopu lig şampiyonu oldu.

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