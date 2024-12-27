Hatay Büyükşehir Belediyesi, 153 Beyaz Masa birimi ile vatandaşlarla iletişimi güçlendirerek sorunlara daha hızlı çözüm buluyor.

Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB), vatandaşların taleplerini daha kolay iletebilmesi, taleplere hızlı çözümler üretilmesi ve daha kurumsal bir yapıya ulaşılması amacıyla çalışmalarına aralıksız devam ediyor. HBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı, birimler arasındaki işbirliği ve koordinasyonu güçlendirmek amacıyla birim temsilcilerinin katılımıyla bir koordinasyon toplantısı düzenlendi. Büyükşehir Belediyesi Kisecik Yerleşkesi’nde yer alan Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda, vatandaşlarla Büyükşehir arasındaki iletişimi güçlendirmek ve hizmet kalitesini artırmak adına önemli bir görev üstlenen 153 Beyaz Masa birimi yetkilileri, katılımcılara çalışmalarla ilgili bilgiler aktarıldı. Ayrıca vatandaşlardan gelen taleplerin ilgili birimlere daha hızlı iletilmesi ve vatandaşların bilgilendirilmesi amacıyla hayata geçirilen “İletişim Yönetim Sistemi” hakkında detaylı bir bilgilendirme yapıldı.

Toplantıda konuşan HBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Melih Erginses, Hatay Büyükşehir Belediyesi’nin vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceğini ifade etti.

Erginses, Başkan Öntürk’ün halkla ilişkiler konusundaki hassasiyetine dikkat çekerek, Başkan’ın sık sık 153 Beyaz Masa hattını arayıp denetimlerde bulunduğunu belirtti.