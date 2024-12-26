Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB), insan yaşamının yoğun olarak devam ettiği noktalarda yolları asfaltlamaya devam ediyor.

HBB Başkanı Mehmet Öntürk’ün göreve gelmesiyle birlikte hız kazanan ihya ve inşa çalışmaları aralıksız devam ediyor. İl genelinde çalışmalarına devam eden HBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı, Antakya ilçesi İzzet Güçlü Caddesi’nde hem trafik güvenliğini sağlamak hem de bölgedeki ekonomik canlılığı artırmak için sıcak asfalt serimini tamamladı. Antakya şehir merkezinde bulunan Palladium ile Köprübaşına kadarki bölgede yürütülen asfaltlama çalışmalarının ardından yol çizgilerinin de boyanmasıyla yol modern bir görünümüne kavuşturuldu. Deprem sonrası kurulan Türkiye Yüzyılı Alışveriş Merkezi, Uzun Çarşı 1, Uzun Çarşı 2 ve diğer çarşılara da ulaşımın kolaylaştığını aktaran yetkililer; çalışmaların hafta sonları da dahil gece-gündüz sürdürülerek kısa zamanda tamamlandığını iletti.