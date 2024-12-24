Hatay Büyükşehir Belediyesi, 342 engelli aracının vatandaşa dağıtımını gerçekleştirdi.

Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB), altyapı ve üstyapı hizmetlerinin yanı sıra sosyal belediyecilik anlayışını da sürdürüyor. Engelli vatandaşların yaşam standartlarını yükseltmeyi hedefleyen HBB Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, il genelinde tekerlekli sandalyeye ihtiyaç duyan vatandaşlara destek sağlamaya devam ediyor. HBB ekipleri tarafından Samandağ ilçesinin Koyunoğlu Mahallesi’nde yaşayan ihtiyaç sahibi ve raporu olan vatandaşa tekerlekli sandalye verildi. Muhtelif yardımların da yapıldığı vatandaş, kendisini yalnız bırakmadığı için Başkan Öntürk’e teşekkürlerini iletti.

HBB yetkilileri, bugüne kadar 342 engelli aracı dağıttıklarını ve yardımların devam edeceğini de belirtti.