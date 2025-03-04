Hatay’ın ulaşım ağının güçlenmesine hız kazandıran Hatay Büyükşehir Belediyesi, 10 ayda 35 bin metrekare otokorkuluğun montajlamasını tamamladı.

Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB) Ulaşım Dairesi Başkanlığı, il genelinde trafikte can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla riskli görülen kanal, yol, kaldırım, köprü ve menfezlerde koruma bariyerleri montajlarına devam ediyor. HBB ekipleri, Kırıkhan ilçesi Bahçelievler ve Camızkışlası Mahallelerinde trafik kazalarına neden olan açık kanallar ve yol kenarlarında korkuluk montajı yaparak olası can ve mal kayıplarının önüne geçti.

Koruma bariyerlerinin imalatının ve montajının Büyükşehir tarafından yapıldığını aktaran HBB yetkilileri, il genelindeki riskli noktaların keşiflerinin sürdürülerek 10 ayda 35 bin metre otokorkuluğu montajladıklarını aktardı.

Camızkışlası Mahallesi Muhtarı Murat Yılmaz, Bahçelievler Mahallesi Muhtarı Metin Kotancı ve mahalle sakinleri, yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek HBB Başkanı Mehmet Öntürk’e teşekkürlerini iletti.