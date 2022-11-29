Hatay, Akdeniz kıyı şeridinin korunması ve daha yaşanılabilir bir çevre hedefiyle faaliyet gösteren Akdeniz Kentler Birliği’ne (MEDCITIES) üye olarak kabul edildi.

Hatay, Akdeniz kıyı şeridinin korunması ve daha yaşanılabilir bir çevre hedefiyle faaliyet gösteren Akdeniz Kentler Birliği’ne (MEDCITIES) üye olarak kabul edildi.

Türkiye’nin en güneyindeki kent olan Hatay, büyükşehir belediyesi girişimleri sonucunda ve belediye meclisinden çıkacak karara bağlı olarak MEDCITIES’in resmi üyesi olacağı, üyelik ile birlikte, başta çevresel konular olmak üzere pek çok alanda ülkeler arası projeler ve iş birlikleri geliştirilecek, sorunların çözümü için ortak hareket edileceği açıklandı.

MEDCITIES, üye şehirlerinde hava kirliliği, su kirliliği, plastik atıkların çevreye verdiği zararlar, sıfır atık, akıllı şehir uygulamaları gibi konularda araştırmalar yaparak, araştırma sonuçlarını üye ülkelerle paylaşıp ortak çözüm bulunması konusunda somut adımlar atılması faaliyetlerinde bulunuyor.