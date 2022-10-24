Öte yandan kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazaların sıklıkla yaşandığı caddede sürücülerin dikkatli olması istendi.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Samet S. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaza, Reşadiye Mahallesi Şinasi Kurşun Caddesi üzerinde meydana geldi. Reşadiye Mahallesi Şinasi Kurşun 14. Sokak üzerinden Muhittin Mahallesi Bağlariçi 3. Sokak istikametine seyreden Berkant C. idaresindeki hafif ticari araç ile bir otomobili sağdan geçerek hatalı solama yapan Samet S.’nin kullandığı motosiklet çarpıştı.

Tekirdağ Çorlu’da bir aracı sağdan geçerek hatalı solama yapan motosikletlinin otomobil ile çarpıştığı kaza kameraya yansıdı. Yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

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