Çaycuma-Bartın kara yolunda gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında seyir halinde olan aracın öndeki bir aracı sollaması ve sonrasında çarpması sonucu, otomobil direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun alt tarafında bulunan seralara uçtu.

Edinilen bilgiye göre, kaza gece saat 00.30 sularında ilçenin Kayıkçılar mevkii Çaycuma-Bartın kara yolunda meydana geldi. Bakacakkadı istikametinden Bartın yönüne seyir halinde olan A.T. (37) idaresindeki 67 VD 308 plakalı Fiat marka araç önünde seyreden R.Ö. (50) yönetimindeki 06 DE 8372 plakalı Chevrolet marka otomobile sollama yaptığı esnada araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil yoldan çıkarak seraların olduğu alana uçtu.

Meydana gelen kaza sonucunda sürücüler R.Ö., A.T. ve diğer araç içinde bulunan isimleri henüz öğrenilemeyen toplamda 6 kişi yaralandı. Yaralananlar arasında birinin hamile bir kadının olduğu öğrenildi. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık, Çaycuma Belediyesi İtfaiye Müdürülüğü ekipleri, bölge trafik ve jandarma sevk edildi.

Çarpmanın etkisiyle şarampole uçan otomobilde bulunan yaralılar itfaiyenin müdahalesiyle sıkıştıkları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar daha sonra ambulanslarla Çaycuma Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.