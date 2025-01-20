Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince 16-20 Ocak tarihleri arasında hatalı parklanmalara karşı yapılan denetimlerde 2 bin 96 araç sürücüsüne toplam 2 milyon 8 bin 907 TL idari para cezası uygulandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından 14 - 20 Ocak 2025 tarihleri arasında 138 ekip 234 personel ile gerçekleştirilen hatalı park eden araçlara yönelik denetim gerçekleştirildi. Yapılan denetimde kusurlu görülen 2 bin 96 araç ve sürücüsüne toplam 2 milyon 8 bin 907 TL idari para cezası uygulandığı açıklandı.