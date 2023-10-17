Eskişehir’de dönüş yapan minibüse çarpan motosikletin sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Tepebaşı İlçesi Gazi Yakup Satar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, dönüş yapan 26 S 0566 plakalı servise, arka kısmından motosikletli kurye çarptı. Çarpmanın etkisiyle düşen motosikletli kurye, yaralandı. Olay yerine çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Meydana gelen kaza nedeniyle caddede kısa süreli trafik sıkışıklığı yaşandı.