Mersinli hat ve kaligrafi ustası, ressam Etem Çalışkan son yolculuğuna uğurlandı.

İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi, Atatürk’ün imzasını stilize eden kaligrafi sanatçısı Etem Çalışkan (97) için memleketi Mersin’de tören düzenlendi. Mersin Kültür Merkezi’ndeki törene Vali Ali Hamza Pehlivan, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, sanatçının eşi Güngör Çalışkan, çocukları Raci Çalışkan, Adnan Çalışkan ve Dilek Çalışkan’ın yanı sıra protokol üyeleri ve sevenleri katıldı.

"Gençlerimize örnek bir yaşam yolculuğunu geride bıraktı"

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan törende yaptığı konuşmada, Etem Çalışkan’ın eserleri ile herkesin takdirini kazanan bir sanatçı olduğunu söyleyerek, "Hayat hikâyesi ve eserlerine baktığımda soyadı gibi ‘çalışkan’ bir insan. Nice yollardan geçmiş ve bir asırlık yaşanmışlık geride bırakmış. Gençlerimize örnek bir yaşam yolculuğunu geride bıraktı. Grafik, resim, kaligrafi, hat, gazetecilik gibi saymakla bitmeyen birçok mesleğe mensup olmuş ve o mesleklerin en iyisi olmuş. Başta ailesi ve bizler için bir gurur kaynağı" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ise Etem Çalışkan’ın bu toprakların yetiştirdiği değerli sanatçılarından birisi olduğunu belirtti. Çalışkan ile görev süresi içerisinde farklı zamanlarda görüşme fırsatları bulduğunu aktaran Başkan Seçer, "Bir hattat ustası, ressam, düşünür, vatansever ve bir Atatürkçü olduğunu, kimliğini Türkiye’de yaşayan her insan kadar ben de biliyorum. Kendisiyle; onun derinliğini, düşünce zenginliğini, hayata ve insanlığa bakışını, vatanına, milletine, cumhuriyetin değerlerine, Atatürk Cumhuriyetine ve Türk milletine kazandırdığı erdemlere dair çok değerli sohbetlerimiz oldu" diye konuştu.

"Etem abinin hatırası önünde saygı ile eğiliyorum"

Etem Çalışkan ile gerçekleştirdikleri sohbetlerden faydalandığını belirterek kısa anekdotlar da anlatan Seçer, "Biz her zaman bu topraklardan çok değerli insanların yetişmesiyle övünmüşüzdür. Vatanımıza, milletimize ve insanlığa yararlı, çağı okuyabilen, topluma barış ve kardeşlik temel prensibiyle çok değerli katkılar sunan büyük ustalar karşısında her zaman saygı duyduk, önlerinde saygı ile eğildik. Ben de Etem abinin hatırası önünde saygı ile eğiliyorum. Kendisine gani gani rahmet diliyorum, mekânı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

"Babam, bir okuldu"

Etem Çalışkan’ın oğlu Raci Çalışkan ise babasının iyi bir sanatçı ve insan olmasının yanı sıra çok sayıda öğrenciyi de yetiştirdiğini belirterek, "Babama insan olarak baktığınızda bir okuldu. Ömrü boyunca, bir akademinin bir yıl içerisinde yetiştirdiği öğrenci sayısından daha fazla öğrenci yetiştirdi. Şu anda öğrencilerinin öğrencileri üniversitelerde ders veriyor. Bu bizim için çok büyük bir gurur kaynağı. Çünkü sanat zincir halinde ilerliyor. Sanatın en büyük özelliği durdurulamaz olması. Babam da bu durdurulamazlığa yıllar içinde çok katkı sağladı ama bence en büyük katkılarından biri yetiştirdikleri" dedi.

Konuşmaların ardından Mersin İl Müftüsü Aydın Yığman tarafından dua okundu. Etem Çalışkan’ın cenazesi törenin ardından toprağa verilmek üzere Tarsus ilçesi Göcük köyüne götürüldü.