Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde hat dolmuşları ve okul servisleri denetleniyor.

Tavşanlı Trafik Zabıta ekipleri, ilçe genelinde özellikle toplu taşıma araçlarına yönelik sıkı denetimlerini sürdürüyor. Son günlerde artan şikayetler üzerine yapılan kontrollerde, dolmuşların yolcu kapasitesini aşması, belirlenen güzergahlar dışında sefer yapması ve izinsiz şoför çalıştırması gibi durumlar tespit ediliyor.

Belediye yetkililerinden alınan bilgiye göre, öğrenci servislerinde rehber bulundurulması zorunluluğu da bir kez daha hatırlatıldı. Özellikle okul servislerinde rehber bulunması büyük önem taşıyor.

Zabıta ekipleri, bu tür olumsuzlukların önüne geçmek ve yolcu güvenliğini sağlamak amacıyla denetimlerini sıklaştıracaklarını belirtti. Vatandaşların da bu konuda duyarlı olmaları ve şikayetlerini belediyeye bildirmeleri istendi.