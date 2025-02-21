Dünya’nın en büyük gıda fuarlarından biri olan Gulfood 2025 Dubai fuarına katılan HasTavuk, bir kez daha dünya markaları arasındaki yerini aldı.

Her yıl binlerce markanın ürünlerini tanıttığı Dubai Gulfood 2025 kapılarını bir kez daha ziyaretçilerine açtı. 17-21 Şubat 2025 tarihlerinde Dubai’de gerçekleşen, Dünya markalarını bir araya getiren, ticareti arttıran, yeni iş fırsatları sağlayan ve her sene gelişerek, farklı deneyimler sunan fuarda HasTavuk bir kez daha yerini aldı.

HasTavuk Beyaz et genel müdürü Müfit Yavuz "2015 yılından bu yana her yıl katıldığımız Gulfood Dubai fuarı, dünyanın en büyük gıda fuarlarından biri. Markaların ürünlerini ve firmalarını tanıttığı bu fuar, dünya gıda sektörünün kalbinin attığı, prestijli bir fuar ve HasTavuk bu fuara 11’inci kez katılıyor" dedi.

Küresel gıda endüstrisi liderleriyle fuarda önemli B2B görüşmeleri gerçekleştirdiklerini aktaran Yavuz; Her geçen gün üretim kapasitesini ve teknolojisini geliştiren Türkiye pazarına ve ürünlerine ilginin oldukça yoğun olduğunu belirtti.

Yavuz, "Sağlıklı hayvansal gıdanın ve proteinin önemini, son teknoloji ile tavuk eti üretimimizi fuarda ziyaretçilerimizle paylaştık. Kuru kesim teknolojimizin insan sağlığına faydalı çıktılarını anlattık. Alıcılarımıza değer katacak inovatif ve pratik ürünlerimizi tanıtarak, global iş birliklerimizi güçlendirdik. Dünyanın gelecek vizyonunu şekillendirirken, sürdürülebilir büyüme ve inovasyon odaklı iş birliklerine zemin oluşturacak bu fuarın gelecek yıllarda ülkemiz adına alan olarak daha da genişletilmesini ümit ediyoruz.

Amacımız dünyanın dört bir tarafına HasTavuk markasını ulaştırmak, dünya insanına Türk tavuğunu yedirmek" dedi.