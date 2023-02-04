Giresun’da 15 yıl önce bir hastası tarafından öldürülen Dr. Ali Menekşe ölüm yıldönümünde adının yaşatıldığı ve hayatını kaybettiği hastanede meslektaşları tarafından anıldı.

Giresun’da 15 yıl önce bir hastası tarafından öldürülen Dr. Ali Menekşe ölüm yıldönümünde adının yaşatıldığı ve hayatını kaybettiği hastanede meslektaşları tarafından anıldı.

Giresun’da 15 Ocak 2008 tarihinde görevi başında bir hastası tarafından vurulduktan sonra tedavi gördüğü hastanede 4 Şubat 2008’de hayatını kaybeden Dr. Ali Menekşe ölümünün 15. yıldönümünde de unutulmadı. Dr. Menekşe için görev yaptığı ve ölümünün ardından isminin verildiği Dr. Ali Menekşe Göğüs Hastalıkları Hastanesi’nde anma töreni düzenlendi. Sağlık çalışanlarının katıldığı törende duygu dolu anlar yaşanırken Dr. Ali Menekşe dualarla anıldı.

Giresun Tabipler Odası Başkanı Dr. Erhan Demirelli, ölümünün ardından geçen 15. yılında da şehit meslektaşlarını rahmetle andıklarını ifade ederek, sağlıkta hala şiddetin önüne geçilemediğine dikkat çekti.

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Muhammet Bulut ise “Çok sevilen bir doktorumuz, meslektaşımız bundan 15 yıl önce görev yaptığı hastanede bir hastası tarafından şehit edildi. Ne yazık ki bu sağlıkta şiddette bir son olmadı. Bu konuda çeşitli düzenlemelerin yapılması gerekiyor. 2012 yılında beyaz kodla ilgili bakanlığımızın bir çalışması oldu. En son Ceza Muhakemesi Kanunu’na dahil edilen katolog suçlarla ilgili düzenlemeler yapıldı. Bu konuda daha neler yapılabilir bu konuda bizler de çalışıyoruz. Bununla ilgili yakın zamanda çalıştaylarda bulunduk. Bu konuda meslek kuruluşlarımızla tekrar bir çalıştay düzenleyebiliriz. Bu konuda sağlığa şiddeti yönlendiren faktörler nelerdir, toplumsal bilinçlendirmenin artması noktasında neler bir şeylerin yapılması ve yöneticilerin çalışan noktasında neler yapılabilir üzerinde meslek örgütleri çalışmalarını sürdürüyor. İsterdik ki şehit meslektaşımız şiddetin son kurbanı olsun ama öyle olmadı. Böylesine değerli, sevilen bir meslektaşımızın üzüntüsü hala çok taze. Kurumum ve şahsım adına şükran, minnet ve saygıyla anıyoruz” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından okunan Kur’an-ı Kerim ve dualarla anma töreni sona erdi.

Giresun Göğüs Hastalıkları Hastanesi’nde görevli olan doktor 51 yaşındaki Ali Menekşe, doğum günü olan 15 Ocak 2008’de tartıştığı hastası Murat Yavuz tarafından hastane koridorunda tabancayla vurularak ağır yaralandı. Psikolojik tedavi gördüğü belirtilen Murat Yavuz, aynı silahla başına ateş ederek yaşamına son verdi. Ankara’da yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Dr. Ali Menekşe de 4 Şubat 2008’de yaşamını yitirdi. Menekşe’nin ölümünün ardından ise görev yaptığı ve vurulduğu, Giresun Göğüs Hastalıkları Hastanesi’nin adı Giresun Dr. Ali Menekşe Göğüs Hastalıkları Hastanesi olarak değiştirildi.