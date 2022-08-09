Rahmindeki çok sayıda miyom nedeniyle, şiddetli karın ağrısı ve adet dönemlerinde yoğun kanama sorunu yaşayan 33 yaşındaki kadın, Eskişehir’de yapılan başarılı operasyonla sağlığına kavuştu.

Rahmindeki çok sayıda miyom nedeniyle, şiddetli karın ağrısı ve adet dönemlerinde yoğun kanama sorunu yaşayan 33 yaşındaki kadın, Eskişehir’de yapılan başarılı operasyonla sağlığına kavuştu.

Rahmindeki onlarca miyomdan kurtulmak için çok sayıda hastaneye başvuran hasta, miyomların çokluğu nedeniyle rahminin de alınması gerekeceği yanıtını alınca yıllarca ameliyat olmadan ağrılarla yaşadı. 2 çocuk sahibi kadının, yeniden anne olmak istediği için rahminin alınmasını istemediğini, ancak ağrıların dayanılmaz hale gelmesi ile birlikte kendisine başvurduğunu anlatan Eskişehir Özel Ümit Vişnelik Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Anıl Kulaksız, ameliyat ve sonrasında yaşananları anlattı. Hastanın geldiği zaman yapılan ultrason muayenesinde 10’larca miyomun olduğunu gördüklerini aktaran Dr. Kulaksız, 2,5 saat süren ameliyat ile hastadaki irili ufaklı 32 miyomu cerrahi işlemle aldıklarını söyledi. İşlem sırasında hastanın rahmine zarar verilmediğini ifade eden Op. Dr. Kulaksız, böylece 6 aylık bir bekleme sonrasında hastanın yeniden gebe kalabileceğini belirtti.

Ameliyat ve sonrası

Ameliyat süreci ve sonrası hakkında bilgi veren Op. Dr. Anıl Kulaksız; “Hastanın adet döneminde 10 günü geçen yoğun kanamaları vardı, ameliyata girerken de kan değerleri düşüktü. Bu ameliyatın en büyük riski yoğun kanama olması durumunda rahmi almak zorunda kalmaktı. Ancak bir miktar kanama olsa da yaptığımız müdahale ile rahime zarar vermeden cerrahi işlemi bitirdik. Ameliyat sonrasında hastamız 2 gün hastanede kaldı. Ameliyattan 1 hafta sonra gördüğümde, ameliyattan öncekinden çok daha iyi ve rahat olduğunu anlattı. Ameliyat sonrası hastamızın 6 ay boyunca gebe kalmamasını, havuza girmemesini ve spor yapmamasını istiyoruz. Bir hafta sonrasında hasta kendi ihtiyaçlarını giderebilir, 1 ay sonrasında ise tamamen iyileşir. Patoloji sonucu da temiz geldi. Kanserle ilgili kötü bir sonuç çıkmaması da bizim için sevindirici oldu” diye konuştu.

Miyom tekrar oluşabilir

Miyomların yeniden oluşabileceğini dile getiren Op. Dr. Kulaksız, “Ancak erken dönemde ilaçlarla büyümeleri engellenebilir. Hasta artık çocuk istemiyorsa ve 40 yaşını geçtiyse o zaman hastaya rahimin alınmasını öneririz” dedi.

Miyom tehlikeli midir?

Miyomlar hakkında da bilgilendiren Op. Dr. Kulaksız şunları söyledi:

“Miyomlar, rahimde görülen çoğunlukla iyi huylu tümörlerdir. Miyom görünce korkmamak gerekir, bu kadınların yüzde 30’unda vardır, miyomların çoğu rahmin aktif bölgesinde değilse ilaç tedavisine bile gerek olmayabilir. Ancak bazı hastalarda yoğun kanama ve ağrı yaptığında, gebeliğe engel oluşturduğunda cerrahi gerekebilir.”

Miyom görülme ihtimalinin hangi durumlarda arttığını ise Kulaksız şu sözlerle açıkladı:

“Siyahi ırkta, genetik geçiş olan durumlarda, kilolu kadınlarda, Polikistik Over Sendromu (POS) hastalarında, doğum yapmamış, erken adet görmüş kadınlarda yani östrojen seviyesi yüksek kadınlarda görülme riski daha fazladır.”

Tek önlem düzenli kontrol

Kadınların miyomlara karşı yapabileceği tek şeyin düzenli kontrole gitmek olduğuna dikkat çeken Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Anıl Kulaksız, her kadının senede en az 1 kere kontrole gelmesini önerdi.