Cumhuriyet’in kuruluşunun 100. yılı kutlamaları kapsamında, Samsun Kültür ve Sanat Platformu Derneği’nin düzenlediği "Samsun Kültür ve Sanat Ödülleri" Töreni’nde, Büyük Anadolu Hastaneleri "Sağlık Şehri Tanıtım" ödülüne layık görüldü.

Cumhuriyet’in kuruluşunun 100. yılı, Samsun’da düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlanmaya devam ediyor. Bu vesileyle Samsun Kültür ve Sanat Platformu Derneği tarafından Büyükşehir Belediyesi Atakum Sanat Merkezi’nde "Samsun Kültür ve Sanat Ödülleri Töreni ve Karma Sergisi" programı yoğun bir katılım ile düzenlendi.

“Samsun’dan Cumhuriyet’e” sloganı gerçekleştirilen programın açılış konuşmasını yapan Samsun Kültür ve Sanat Platformu Derneği Başkanı Metin Eker, "19 Mayıs 1919’da Samsun’da başlayan Mili Mücadelemizin sonucu olarak kurulan Türkiye Cumhuriyeti 100 yaşında. Tüm Türkiye tıpkı 100 yıl öncesine ait coşku ve heyecan ile bugün de Cumhuriyetinin sahibi ve koruyucusudur. Bir milli mücadele şehri, ilk adım şehri ya da meşale şehir gibi sıfatlarıyla Samsun aynı zamanda bir Cumhuriyet ve Atatürk şehridir. Bu vesileyle dernek düzenlediğimiz ödül töreni; hem yerel de hem de uluslararası alanda başarı sahibi olan, şehrimizin tanıtımına katkı sunan, bu şehirde doğmuş, yaşamış, yaşayan, üreten ve paylaşan kültür sanat insanlarımızı ve kurumlarımızı onurlandırarak, yeni çalışmalar ve projelere dönük motivasyonlarını artırmak adına gerçekleştirmekteyiz" dedi.

"Samsun’un markası olarak dünyada 43 ülkeye ismimizi duyurduk"

Samsun’da sağlıkta güvenle başlangıcı ile yola çıktıklarını belirten Büyük Anadolu Hastaneleri Genel Müdür Yasemin Turan ise "Önce Samsun’a hizmet ederken; artık Samsun’un markası olarak dünyada 43 ülkeye ismimizi duyurduk. Yurt dışından gelen misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlıyor, sağlık turizmine büyük katkı sağlıyoruz. Samsun Kültür ve Sanat Platformu Derneği tarafından Cumhuriyetimizin 100. yılını kutladığımız bu anlamlı günde, hastanemize layık görülen bu ödül bizleri onurlandırmıştır. Dernek Başkamız Metin Bey olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere İstiklal Savaşımızın kahramanlarını, bu vatan için canlarını feda ederek milletimizin gönlünde ölümsüzleşen şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükranla anıyor, Cumhuriyet Bayramımızı en içten dileklerimle kutluyorum” diye konuştu.

Ödüller takdim edildi

Konuşmaların ardından ödüle layık görülen kişi ve kurumlara ödülleri takdim edilirken, "Sağlık Şehri Tanıtım" ödülünü Büyük Anadolu Hastaneleri adına Genel Müdür Yasemin Turan aldı.