Evde sağlık hizmetleri çerçevesinde çeşitli rahatsızlıkları nedeniyle hastaneye gidemeyen kişilere sunulan ağız ve diş sağlığı hizmeti vatandaşların hayatını kolaylaştırıyor. Tedaviyle ilgili bilgi veren Ataşehir Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Başhekimi Dt. Mehmet Tayfun Özcan, “Ekibimiz hastanın adresine gitmekte, gerekli tetkik ve tedavileri yapmakta. 2024 yılı içerisinde bin 193 hastanın evde muayenesini gerçekleştirdik. Hastalarımız, hasta yakınlarımız memnuniyetlerini dile getirmekte” dedi.

Sağlık Bakanlığı tarafından hastaneye gidemeyecek durumdaki engelli, yaşlı ya da çeşitli rahatsızlıkları nedeniyle yatağa bağımlı kişilerin tıbbi ihtiyaçlarını evde karşılamak üzere başlatılan ’Evde sağlık hizmetleri’ ile çok sayıda hasta ve yakınının hayatı kolaylaşıyor. 444 38 33 numaralı Evde Sağlık Hizmetleri İletişim Merkezi’ne ağız ve diş problemleriyle ilgili başvuran ve gerekli şartları sağlayan hastalara yönelik evde hareketli protez, protez tamiri, uygun dişlerin çekimi gibi tedaviler gerçekleştiriliyor. Ataşehir Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi de başvuruları onaylanan ve sisteme kaydı düşen çok sayıda hastaya evde tedavi hizmeti sundu. Bu çerçevede ilçede oturan demans hastası, proteziyle sıkıntı yaşayan 95 yaşındaki Fatma Sadıkoğlu’nun evine giden ekip, protezdeki problemi giderdi, hastanın muayenelerini yaptı. Ataşehir Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Başhekimi Dt. Mehmet Tayfun Özcan da evde sunulan hizmet ve sürece ilişkin bilgi verdi. Dt. Özcan, kişilerin tedavilerine göre hekimlerin planlamalarıyla belirli aralıklarla ev ziyaretlerinin gerçekleştirildiğini söyledi. Hastaların hizmetten memnun olduklarını aktaran Özcan, ağız ve diş problemlerinin oluşmadan önüne geçilmesi için uyarılarda bulundu.

“2024 yılı içinde bin 193 hastanın evde muayenesini gerçekleştirdik”

Evde ağız ve diş sağlığı hizmetinin hastaneye gitmekte güçlük yaşayan hastalar için çok konforlu olduğunu ifade eden Başhekim Dt. Özcan, “İlçemizde bulunan yatağa bağımlı, yarı bağımlı olan hastalarımızın ve yahut herhangi bir kimsenin desteği olmadan ihtiyacı olan ağız ve diş sağlığı hizmetine fiziksel veya mental olarak erişme şansı olamayan hastalarımıza ağız ve diş sağlığı hizmetini evlerinde sunmaktayız. Kişilerin bir kayıt oluşturması ve bu kaydın bize düşmesi sonucunda bir diş hekimi, bir diş protez teknisyeni, bir ağız ve diş sağlığı teknikerinden oluşan ekibimiz hastanın adresine gitmekte, orada gerekli tetkik ve tedavileri yapmakta. 2024 yılı içerisinde evde sağlık hizmeti olarak bin 193 hastanın evde muayenesini gerçekleştirdik. Hastalarımız, hasta yakınlarımız bu hizmetten memnuniyetlerini dile getirmekte. Hastalarımızın dikkat etmesi gereken nokta; kontrol. 6 ayda bir diş hekimine gelerek panoramik röntgenlerini çektirerek detaylı bir kontrol yaptırdıklarında birçok problemin zaten olmadan önüne geçilme şansı var. Düzenli şekilde kontrollerine gelmeleri ve evde mutlaka günde 2 sefer 2,5 dakikadan uzun sürecek şekilde dişlerini fırçalamaları çok önem arz ediyor. Hizmetin protezlerin yapımı, bunun ötesinde düşmüş protezlerin tekrardan yapıştırılması çok komplike olmayan, sorun oluşturamayacak dişlerin çekimi üzerine bir tedavi kapsamı var. Genelde yaşlı hastalara hitap ettiğinden evde protez ağırlıklı bir tedavi hizmeti veriyoruz” dedi.

“Dişlerinde problem var, hastaneye gidip gelmemiz çok sıkıntılı oluyor"

Hastaya evinde tedavi uygulayan Diş Hekimi Haluk Kazanasmaz, hizmetten yararlanılabilmesi için bakıma muhtaç belgesi gibi şartların sağlanması gerektiğini ifade ederek başvuruların onaylanması sonrası randevuların oluşturulduğunu aktardı. Kazanasmaz, ev ziyareti yapılan hastanın proteziyle ilgili sorunun da giderildiğini belirtirken, kayınvalidesi evde ağız ve diş sağlığı hizmeti alan 51 yaşındaki Emriye Sadıkoğlu, “Uzun zamandır bizimle yaşıyor. Birkaç senedir dişlerinde problem vardı fakat hastaneye gidip gelmemiz çok sıkıntılı oluyor. Kendisinin demans rahatsızlığı var. Hastaların hastane süreci baya sıkıntılı oluyor, yürümekte zorluk çekebiliyorlar. İnsanların bu evde sağlık hizmetleriyle ilgili çok az bilgisi var, araştırıp özellikle evde bakıma muhtaç olan hastalar için bilgi sahibi olunması gerektiğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.