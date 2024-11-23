Alaplı İlçesinde geçirdiği trafik kazasında ayağına demir çubuklar saplanan ve Alaplı Belediyesi İtfaiye ekiplerini üstün gayretleri ile kurtarılan Mahmut Topal; Alaplı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne teşekkür ziyaretinde bulundu.

Alaplı İlçesinde 19 Ekim tarihinden Alaplı-Akçakoca Karayolu üzerinde Mahmut Topal’ın idaresindeki 81 DC 034 plakalı otomobilin yol çalışmasının bulunduğu alanda demir çubuklara çarparak kaza yaptı. Kaza sırasında ayağına demir çubuklar saplanan Topal’a ilk müdahaleyi Alaplı Belediyesi İtfaiye ekipleri yaptı. Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonrasında sıkıştığı yerden çıkarılan Mahmut Topal ayağındaki demir çubukla hastaneye kaldırıldı.

Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu olan Topal, Alaplı Belediyesi itfaiye ekiplerini ziyaret etti.

İtfaiye ekiplerine teşekkür eden Topal, “19 Ekim gecesi geçirdiğimiz trafik kazası sonrası beni kurtarmak için canla başla çalışan itfaiyedeki abilerimi taburcu olur olmaz ziyaret etmek istedim. Bugün hepsinden Allah Razı Olsun. O gece beni tekrardan hayata döndürdüler. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.