Ardahan Devlet Hastanesi’ne ulaşım sağlayan yan yolda çalışmalar tamamlandı.

Ardahan-Göle kara yolundaki duble yol çalışmaları kapsamında hastane kavşağının 1,5 kilometre ileri taşınması vatandaşlar tarafından tepkiye neden olmuştu. Bu sorunun giderilmesi için AK Parti Milletvekili Kaan Koç, Karayolları Bölge Müdürlüğü nezdinde girişimlerde bulundu. Girişimler sonucunda yaklaşık 2 ay önce başlatılan yan yol çalışmalarında sona gelindi.

AK Parti Milletvekili Kaan Koç, şehir içi ulaşım için de bir alternatif olan yol, yeni TOKİ’den şehir merkezine ulaşım imkanı da sunduğunu ifade etti. Koç, ’’Yolun bölgeye hayırlı olmasını diliyorum. Genişliği, sıcak asfaltı, kaldırımı, şerit çizgileri ve aydınlatmasıyla Ardahan Devlet Hastanesi’ne yakışan muhteşem bir yol inşa edildi. ‘ dedi.