DÜZCE(İHA) – Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün ‘ Temiz Şehir Düzce’ mottosuyla başlattığı temizlik çalışmaları dahilinde Atatürk Devlet Hastanesi bahçesi su ile yıkandı dezenfekte edildi.

DÜZCE(İHA) – Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün ‘ Temiz Şehir Düzce’ mottosuyla başlattığı temizlik çalışmaları dahilinde Atatürk Devlet Hastanesi bahçesi su ile yıkandı dezenfekte edildi.

Yandımata’dan Başkan Çaylı’ya iade-i ziyaret Yandımata’dan Başkan Çaylı’ya iade-i ziyaret

Düzce Belediyesi’ne bağlı ekipler Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servis ve Poliklinik önü ile hastane bahçesinde basınçlı su ile yıkama ve dezenfekte çalışması yaptı.