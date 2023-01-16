Afyonkarahisar Bolvadin Devlet Hastanesi ve Emirdağ Devlet Hastaneleri’nin işleyiş ve verimlilik denetimi gerçekleştirildi.

Afyonkarahisar Bolvadin Devlet Hastanesi ve Emirdağ Devlet Hastaneleri’nin işleyiş ve verimlilik denetimi gerçekleştirildi.

İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Opr. Dr. Ahmet Murat Koyuncu ve yardımcısı Uzm. Dr. Muhammed Yeğit, başkanlıklarına bağlı hastaneleri ziyaret edip incelemelerde bulunuyor. Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığına bağlı farklı birimlerde çalışan personelden oluşturulan ekip ile birlikte yapılan ziyaretlerde; her birim kendi alanına giren çalışmaları inceleyerek, değerlendirmelerde bulunuyor. Böylece genel bir işleyiş ve verimlilik denetimi sağlanmış oluyor. Bu çerçevede yapılan ziyaretlerde Bolvadin Devlet Hastanesi ve Emirdağ Devlet Hastanesi’nin değerlendirmeleri tamamlandı.