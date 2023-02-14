Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen 7,7 ile 7,6 şiddetinde iki ayrı depremin ardından tüm Türkiye seferber olurken, Trabzon da misafirlerini bağrına basmaya devam ediyor. Yaklaşık 2.500 depremzede AFAD kontrolünde Trabzon’a gönderilirken, yaralılar da çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı. Şehrin misafirlerini bir an olsun yalnız bırakmamaya özen gösteren Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Atilla Ataman, çeşitli hastanelerde tedavi gören yaralı depremzedeleri ziyaret ederek durumları hakkında bilgi aldılar.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen 7,7 ile 7,6 şiddetinde iki ayrı depremin ardından tüm Türkiye seferber olurken, Trabzon da misafirlerini bağrına basmaya devam ediyor. Yaklaşık 2.500 depremzede AFAD kontrolünde Trabzon’a gönderilirken, yaralılar da çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı. Şehrin misafirlerini bir an olsun yalnız bırakmamaya özen gösteren Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Atilla Ataman, çeşitli hastanelerde tedavi gören yaralı depremzedeleri ziyaret ederek durumları hakkında bilgi aldılar.

Vali Ustaoğlu ve Başkan Vekili Ataman, Trabzon’un deprem mağdurlarına gönüllerini açtığını belirterek, yaralılara geçmiş olsun dileklerini ilettiler. Trabzon’a geldikleri günden itibaren kendilerini yalnız hissetmediklerini belirten yaralı depremzedeler ise, “Sağlık çalışanlarımız bizlerle yakından ilgileniyorlar. Sadece tedavi etmekle kalmıyorlar, aynı zamanda manevi destek de veriyorlar. Sayın Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz de ziyaretleriyle yalnız olmadığımızı hissettirdiler. Bugünümüze şükrediyoruz ve en kıza zamanda sağlığımıza kavuşacağımıza inanıyoruz. Allah’ım bu acıları bir daha yaşatmasın” ifadelerini kullandılar.